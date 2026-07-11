Addio a Peppino di Capri, se ne va un pezzo di storia della musica italiana

Si è spento nella notte, all'età di 86 anni, Peppino di Capri, pilastro della canzone napoletana e della musica italiana. Romantico e innovatore, è stato uno degli ultimi grandi protagonisti della scena musicale del Novecento, nonché il vanto di un’isola intera. L'ultima apparizione pubblica, a maggio, alla festa di compleanno per i 90 anni della sorella Margherita. Dalle lezioni di pianoforte da bambino ai successi intramontabili di "Champagne" e "Roberta", quello di Peppino di Capri è stato un talento innato, che ha fatto da colonna sonora alla vita di milioni di italiani.