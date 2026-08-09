Addio a Massimiliano Cencelli, padre dello storico "manuale"

Pochi ricorderanno il suo volto, ma in tanti il suo cognome, divenuto ormai leggendario. Si è spenti a Roma Massimiliano Cencelli, 90 anni, ex funzionario della Democrazia cristiana e padre del più famoso del manuale, il Cencelli appunto, testo sacro della spartizione del potere. Un testo mai pubblicato, ma citato persino nei testi universitari e divenuto nel tempo un'espressione del linguaggio comune. Perché inventò un metodo: distribuire ruoli e incarichi in base al peso delle varie correnti all'interno dei partiti e, soprattutto, dei governi.