Achille Occhetto: "Un presidente della Repubblica di destra non è uno scandalo"

“Un presidente di destra non è uno scandalo. Sbagliato pensare all’inquilino del Quirinale in termini dualistici: destra o sinistra”, il pensiero scritto su Il Foglio dall'ultimo segretario del Pci, Achille Occhetto, ha alimentato il dibattito politico sull'idea di un presidente della Repubblica che non sia di sinistra. Anche le parole di Giorgia Meloni a "10 minuti" hanno avuto l’effetto di un fulmine: "Non è detto che non si possa anche superare questo grande tabù”. Dall'altra parte la sinistra non ci sta e lo vede come un attacco al ruolo di garanzia e di equilibrio istituzionale del Colle, lì dove Meloni vorrebbe andare secondo la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.