a ginevra

Accordo Usa Iran, iniziato il countdown per l'incontro tra delegazione iraniana e statunitense

A Ginevra è prevista la firma dell'accordo tra Washington e Teheran, già siglato digitalmente ieri.

di Francesca Canto
15 Giu 2026 - 19:24
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