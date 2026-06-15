Dopo l'accordo Usa-Iran

I profughi rientrano nel sud del Libano ma trovano le case distrutte

"Torneremo tra le macerie e la sabbia, è meglio che essere sfollati"

15 Giu 2026 - 15:46
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Nelle ultime ore migliaia di profughi libanesi stanno tentando di rientrare nelle loro case a sud del Libano dopo l'annuncio di un accordo preliminare tra Stati Uniti e Iran. I rientri hanno creato un lunghissimo serpentone di auto sull'autostrada nella zona di Rmeileh. 
"Abbiamo sperato e atteso questo momento per gli ultimi quattro mesi" ha detto uno degli sfollati durante il viaggio di ritorno verso sud. "Non abbiamo mai perso la speranza di poter tornare al nostro villaggio e alle nostre case".
Tra i tantissimi di ritorno a casa ci sono anche gli abitanti di Nabatiyeh che al loro arrivo in città hanno però trovato scene di distruzione un po' ovunque. 
 

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