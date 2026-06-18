Speciale Guerra in Iran
ECCO COSA PREVEDE

Accordo Usa-Iran: i 14 punti del Memorandum

Teheran cede sul nucleare ma gli altri paragrafi sono tutti a suo vantaggio

di Francesca Canto
18 Giu 2026 - 12:33
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"Non è un accordo definitivo", dice più volte Donald Trump al G7 di Evian, un concetto ripetuto per mettere a tacere le critiche di chi definisce il memorandum d'intesa una vittoria strategica per Teheran. "Ma se l'Iran non si comporterà bene torneremo a bombardare", ha aggiunto il presidente americano. Il documento in 14 punti non è un accordo di pace in senso stretto, ma un armistizio in cui le parti si impegnano a continuare a trattare per 60 giorni. Insomma, un testo con scadenze, cifre e paletti, con l'obiettivo di arrivare a un'intesa solida e duratura.

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