Accordo Usa-Iran: i 14 punti del Memorandum

"Non è un accordo definitivo", dice più volte Donald Trump al G7 di Evian, un concetto ripetuto per mettere a tacere le critiche di chi definisce il memorandum d'intesa una vittoria strategica per Teheran. "Ma se l'Iran non si comporterà bene torneremo a bombardare", ha aggiunto il presidente americano. Il documento in 14 punti non è un accordo di pace in senso stretto, ma un armistizio in cui le parti si impegnano a continuare a trattare per 60 giorni. Insomma, un testo con scadenze, cifre e paletti, con l'obiettivo di arrivare a un'intesa solida e duratura.