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Accordo Trump-Teheran, ora la prova dei fatti: da Hormuz ai 300 miliardi

Al via in Svizzera i negoziati sui contenuti del memorandum firmato da Trump e Pezeshkian

di Francesca Canto
18 Giu 2026 - 18:45
01:30 
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