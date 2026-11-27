Accoltellò i passeggeri su un treno per Londra: 33enne colpevole di tentato omicidio
Dieci per le persone colpite a bordo, tra passeggeri e personale, e quattro per i ferimenti compiuti in precedenza nella capitale britannica e in un'altra città inglese
Era la sera del primo novembre dell'anno scorso, Anthony Williams è sul treno passeggeri Doncaster-Londra in viaggio nel Cambridgeshire. Il 33enne estrae un coltello e colpisce dieci persone a bordo, tra passeggeri e personale. In precedenza ne aveva ferite quattro tra Londra e un'altra città. Il macchinista, nel pieno dell'emergenza, fermò il convoglio ad Huntingdon.
Soffre di una rara forma di schizofrenia
Williams aveva ammesso di aver voluto ferire le sue vittime, ma negava di aver cercato di ucciderle. Per l'accusa, invece, in quel fine settimana di Halloween l'uomo "ha rappresentato una grave minaccia", aggirandosi armato di coltello "per paesi e città, per le strade come sui treni", come ha detto in aula il procuratore Christopher Paxton. E ancora: i passeggeri intrappolati "sono fuggiti per salvarsi la vita, nascondendosi in bagni chiusi a chiave, nei vani per i bagagli o sotto i sedili". Williams, che non ha testimoniato, ha seguito il processo in videocollegamento dall'ospedale psichiatrico di massima sicurezza di Rampton, dove è ricoverato: soffre di una forma di schizofrenia. Tra i feriti più gravi c'era un addetto alla ristorazione di bordo, elogiato per aver affrontato l'aggressore con una padella. La giuria del tribunale penale di Cambridge ha accolto tutti i 14 capi d'accusa e la pena sarà decisa dallo stesso tribunale a febbraio.