in conferenza stampa

Abolizione del bollo, Meloni: "Altri propongono la patrimoniale, noi tagliamo le tasse"

"La premier ha ribadito la sua intenzione di arrivare alla fine della legislatura e respinto le "tentazioni di voto" anticipato

16 Set 2026 - 18:51
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