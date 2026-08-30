Aarau (Svizzera), spari sulla folla a un rave party: un morto e cinque feriti

Paura a un rave party che si stava svolgendo ad Aarau, nel canton Argovia, in Svizzera. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati sparati sulla folla che stava partecipando all'evento presso l'ippodromo della località di Schachen. La notizia è stata resa nota dall'emittente Srf. Secondo la polizia cantonale, come riportato in un post su X, ci sarebbero un morto e cinque feriti gravi. Inizialmente, aveva parlato di "diverse vittime" e si era rivolta alla popolazione invitandola a restare lontana dall'area interessata. Le forze dell'ordine hanno invitato inoltre chi ha assistito alla scena a mettere a disposizione delle autorità foto e video.