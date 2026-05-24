Speciale Guerra in Iran
MOMENTO DECISIVO

A un passo l'accordo tra Iran e Usa sul fine guerra

È questione di ore, secondo il segretario di Stato Usa Marco Rubio. Ma non mancano elementi di incertezza

di Isabella Josca
24 Mag 2026 - 12:41
01:35 
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