A Tokyo gli umanoidi caricheranno e scaricheranno i bagagli all'aeroporto

A partire da maggio, ad aiutare chi si occupa di caricare e scaricare i bagagli all'aeroporto di Haneda, a Tokyo, ci saranno gli umanoidi della società tecnologica GMO AI and Robotics, che acquista e assembla robot da tutto il mondo, anche dalla Cina. E saranno proprio le tecnologie di Pechino a essere utilizzate per prime nell'aeroporto di Tokyo.