NEW YORK

A Times Square spunta... una scultura a forma di hot dog gigante

L'opera è stata posizionata nella piazza più celebre della città per festeggiare il 250esimo anniversario dalla dichiarazione d'indipendenza americana

23 Lug 2026 - 08:36
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