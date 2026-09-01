Cesare Cremonini, a"sorpresa arriva il nuovo album e un tour

Cesare Cremonini è pronto a tornare con "Amateur", il suo decimo album di inediti in uscita il 23 ottobre. Un annuncio a sorpresa che giunge a tre mesi dalla conclusione del tour più importante della carriera del cantautore bolognese. Registrato allo Studio 13 di Londra, "Amateur", scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale, segna un nuovo capitolo nel percorso artistico dell'ex dei Lunapop. E dal 27 novembre, proprio con "Amatour", Cremonini torna nei palasport con le prime date annunciate le cui prevendite saranno disponibili da lunedì 7 settembre. Il 27-28-30 novembre il cantautore si esibirà all'Unipol Arena di Bologna, il 9 e 10 dicembre sarà a Torino (Inalpi Arena), il 15-16-18 dicembre a Milano all'Unipol Forum. "Amateur" sarà disponibile per il pre-ordine a partire da mezzanotte per i seguenti formati: cd standard, lp standard, cd e lp autografati numerati in edizione limitata.