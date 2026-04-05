Dopo 97 divieti

A Sestri Levante vietato arrampicarsi sugli alberi

I cartelli sono comparsi sui tronchi dei lecci. Il Comune: "tutela dell’incolumità pubblica" 

di Alberto Pastanella
05 Apr 2026 - 22:40
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