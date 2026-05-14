l'ultimo incontro a seoul

A Pechino la stretta di mano tra Trump e Xi

Si tratta della prima visita di un presidente statunitense in Cina in quasi dieci anni

14 Mag 2026 - 07:41
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