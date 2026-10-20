A Parigi scatta il coprifuoco e ci si prepara alle prossime manifestazioni

Dalle prime ore del mattino i dipendenti del comune di Parigi ripuliscono monumenti e muri imbrattati nel fine settimana. Coprifuoco: è la parola che torna a risuonare nella capitale e in tutta la Francia. Si tratta di restrizioni localizzate che verranno adottate anche questa sera. I commercianti mettono pannelli di legno laddove c'erano le vetrine ora in frantumi. Chi non ha subito danni teme che il caos li travolga sabato prossimo, giornata in cui è previsto il secondo atto della protesta, come annunciato dai Gilets jaunes.