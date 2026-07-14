A Parigi la parata del 14 luglio, Macron con Zelensky assiste sfilare le truppe ucraine
Il presidente ucraino"e i soldati di Kiev a Parigi alla parata lungo l'avenue des Champs-Elysées. Presente anche il capo dello Stato"Sergio Mattarelladi Luca Pesante
A Parigi le celebrazioni per la festa nazionale francese si svolgono con grossi contingenti della coalizione dei Volenterosi. Presente anche l'Italia, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e soldati dell'esercito italiano. Anche i militari ucraini hanno sfilato accanto ai francesi, sotto lo sguardo commosso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky