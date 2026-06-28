A Nola si celebra la Festa dei Gigli: il rito patrimonio Unesco incanta il paese

Otto gigli giganti di legno e cartapesta insieme a una barca hanno danzato ciascuno sulle spalle di oltre 120 persone per rendere omaggio a San Paolino. È accaduto il 28 giugno, a Nola, dove nonostante il caldo afoso e di almeno 5 gradi superiore alla media della stagione, i cittadini si sono ritrovati per rinnovare il sentimento di fede nei confronti del compatrono. La "sfilata dei cullatori" si celebra ogni anno la domenica successiva al 22 giugno, festa di San Paolino, ed è considerata patrimonio immateriale dell'Umanità dall'Unesco.