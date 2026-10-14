Nel Queens

A New York ora anche Spiderman ha… una sua via

All'incrocio tra Ingram Street e Ascan Avenue, lì dove nei fumetti Marvel - al civico 20 - abitava l'Uomo ragno

di Maria Vittoria Corà
14 Ott 2026 - 19:06
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
spiderman
new york