L'idea del parroco

A Monopoli la messa in inglese per accogliere i turisti

L'idea è venuta al parroco vedendo due turisti con il telefono attaccato all'orecchio mentre ascoltavano la traduzione della funzione

di Maria Luisa Sgobba
20 Lug 2026 - 19:52
01:37 
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