A migliaia a Londra per le manifestazioni di estrema destra e Propal: arresti

Due manifestazioni, oltre 80mila persone che marciano per le strade di Londra, più di 4mila agenti con veicoli blindati, droni ed elicotteri. La tensione è altissima nella capitale britannica. Da una parte ci sono circa 30mila attivisti pro-Pal e membri del gruppo Stand Up to Racism, che commemorano il Giorno della Nakba, quando nel 1948 più di 700mila palestinesi vennero sfollati come conseguenza del ritiro delle truppe britanniche dalla Palestina e della proclamazione dello Stato di Israele. Dall'altra ci sono 50mila persone che partecipano alla manifestazione "Unite The Kingdom", guidata dall'attivista di estrema destra Tommy Robinson. Protestano contro le politiche migratorie dell'attuale governo ritenute "troppo morbide" e quella che Robinson definisce "l'islamizzazione dell'Occidente". Molti di loro camminano avvolti nella bandiera del Regno Unito, altri sfoggiano quella di San Giorgio, con il vessillo storico costituito dalla croce rossa, simbolo dei crociati. La polizia ha fatto sapere di avere arrestato 11 persone dall'inizio delle proteste.