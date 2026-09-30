A Londra si tiene un'asta fuori dall'ordinario: quella dei cimeli delle rock star

Si tiene a Londra un'asta fuori dall'ordinario: tra i cimeli in vendita il pezzo forte è sicuramente questo pianoforte colossale. Arriva dalla collezione personale del produttore musicale tedesco Rheinold Mack, stretto amico del frontman dei Queen, che proprio su questo strumento ha composto alcuni delle sue canzoni più famose. Il valore stimato è tra le 200mila e le 400mila sterline. A parlare della storia di questo pianoforte, che corrisponde a quella del rock n' roll, c'è Freddie Mack, figlio di Rheinold, e figlioccio di Mercury.