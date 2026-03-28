A Londra è possibile entrare nella vita di... Cleopatra
Inaugurata"una mostra immersiva di 90 minuti su 3mila mq, con ologrammi 3D, realtà virtuale, effetti 5D e oltre 22 manufatti originali per narrare la storia dell'ultima regina d'Egitto
La tanto attesa mostra immersiva "Cleopatra: The Experience" è aperta a Londra. E' stata inaugurata all'Excel London Waterfront: 90 minuti su 3mila mq, con ologrammi 3D, realtà virtuale, effetti 5D e oltre 22 manufatti originali per narrare la vita dell'ultima regina d'Egitto.