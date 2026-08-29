A Kiev terzo giorno di allerta aerea: abbattuti 233 droni russi

Le forze russe hanno continuato a lanciare ondate di droni contro l'Ucraina, mentre gli allarmi aerei in vaste aree del Paese sono proseguiti per il terzo giorno consecutivo. Lo riferisce il quotidiano Kyiv Independent. Secondo quanto dichiarato dalle forze armate ucraine, nella notte del 29 agosto la difesa aerea ha abbattuto o neutralizzato 233 droni russi nelle regioni settentrionali, meridionali, orientali e centrali del Paese. I droni hanno preso di mira anche Kiev e le aree circostanti, con esplosioni sentite nella capitale intorno alle 9 del mattino.