A Islamabad i colloqui tra Stati Uniti e Iran: capitale blindata

A Islamabad i colloqui tra Stati Uniti e Iran: la capitale del Pakistan in queste ore è blindata. Caccia F16 dell'Aeronautica pakistana sorvolano a bassa quota la città. Nelle strade deserte diecimila agenti e soldati sigillano la zona rossa dove sono arrivate le delegazioni da Stati Uniti e Iran. Posti di blocco, droni, un sistema antimissile a più livelli coordinato dal premier Sharif ma soprattutto da Asim Munir, il maresciallo a capo delle forze armate che ha fatto da regista al cessate il fuoco.