A Ginevra la trattativa tra Usa e Iran
Un tour de force sul filo di lana per evitare la guerra.di Alfredo Macchi
Tre ore di confronto al mattino, poi una pausa per aggiornare le rispettive capitali, quindi nel tardo pomeriggio la ripresa della trattativa indiretta tra le delegazioni americana e iraniana nella residenza dell'ambasciatore dell'Oman a Ginevra. Un tour de force sul filo di lana per evitare la guerra. In mattinata il mediatore aveva espresso ottimismo "C'è apertura a soluzioni nuove e creative" anche se gli scogli restano molti.