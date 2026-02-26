A Ginevra la trattativa tra Usa e Iran

Tre ore di confronto al mattino, poi una pausa per aggiornare le rispettive capitali, quindi nel tardo pomeriggio la ripresa della trattativa indiretta tra le delegazioni americana e iraniana nella residenza dell'ambasciatore dell'Oman a Ginevra. Un tour de force sul filo di lana per evitare la guerra. In mattinata il mediatore aveva espresso ottimismo "C'è apertura a soluzioni nuove e creative" anche se gli scogli restano molti.