"Cauto ottimismo"

A Ginevra la trattativa tra Usa e Iran

Un tour de force sul filo di lana per evitare la guerra.

di Alfredo Macchi
26 Feb 2026 - 19:40
01:34 
Tre ore di confronto al mattino, poi una pausa per aggiornare le rispettive capitali, quindi nel tardo pomeriggio la ripresa della trattativa indiretta tra le delegazioni americana e iraniana nella residenza dell'ambasciatore dell'Oman a Ginevra. Un tour de force sul filo di lana per evitare la guerra. In mattinata il mediatore aveva espresso ottimismo "C'è apertura a soluzioni nuove e creative" anche se gli scogli restano molti.  

