Dopo un'attesa di tre anni

A Gaza tornano le partite di calcio tra i palestinesi

Le partite del calcio professionistico si giocheranno sui campi di calcetto a causa della distruzione nella striscia

07 Set 2026 - 17:23
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