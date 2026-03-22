A Cuba il secondo blackout nazionale in meno di una settimana
"Il ministero dell'Energia: "Le procedure per il ripristino sono in corso"
Il sistema elettrico nazionale cubano è collassato per la seconda volta nel giro di una settimana e l'intera isola è colpita da un blackout totale. A L'Avana case e locali sono completamente al buio, tranne per quelli che sfruttano un generatore elettrico. Su X il ministero dell'energia e delle miniere del Paese annuncia che sono stati avviati i protocolli per il ripristino, mentre il presidente Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che l'isola non riceve petrolio da fornitori esteri da tre mesi e ha anche attribuito le interruzioni di corrente al blocco energetico statunitense. Il presidente americano Donald Trump, a gennaio, aveva avvertito di imporre dazi a qualsiasi Paese che venda o fornisca petrolio a Cuba.
L'amministrazione Trump chiede a Cuba il rilascio dei prigionieri politici e un processo di liberalizzazione politica ed economica in cambio della revoca delle sanzioni. Dopo un precedente collasso della rete elettrica cubana, il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato ai giornalisti di credere che presto avrebbe avuto "l'onore di prendere Cuba".