A Cuba il secondo blackout nazionale in meno di una settimana

Il sistema elettrico nazionale cubano è collassato per la seconda volta nel giro di una settimana e l'intera isola è colpita da un blackout totale. A L'Avana case e locali sono completamente al buio, tranne per quelli che sfruttano un generatore elettrico. Su X il ministero dell'energia e delle miniere del Paese annuncia che sono stati avviati i protocolli per il ripristino, mentre il presidente Miguel Díaz-Canel ha dichiarato che l'isola non riceve petrolio da fornitori esteri da tre mesi e ha anche attribuito le interruzioni di corrente al blocco energetico statunitense. Il presidente americano Donald Trump, a gennaio, aveva avvertito di imporre dazi a qualsiasi Paese che venda o fornisca petrolio a Cuba.