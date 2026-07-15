A capo del cartello di Sinaloa, il cinese re del fentanyl verrà estradato negli Stati Uniti
Il 39enne Zhang Zhidong è stato arrestato due anni fa e ora attende il suo processo davanti a una corte americana.di Luca Pesante
Gli Stati Uniti sono riusciti a ottenere l'estradizione di Zhang Zhidong, 39 anni, l'uomo di origine cinese, considerato l'architetto del traffico del fentanyl sulla rotta Cina-Messico. Diventato leader del cartello messicano di Sinaloa, il 39enne è stato arrestato due anni fa e ora attende il suo processo davanti a una corte americana.