AL TEATRO GRAN REX

A Buenos Aires va in scena la ventiquattresima edizione dei "Mondiali di tango"

Oltre duemila artisti, 150 concerti, mostre, lezioni e milonghe sparse per la capitale argentina""

di Silvia Carrera
01 Set 2026 - 14:47
01:29 
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