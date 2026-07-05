4 luglio, Trump: "America nazione di vincenti, mai paese comunista"

Un saluto all'America accompagnato dal tempo estremo: prima il caldo torrido e l'annullamento della parata, poi il rischio nubifragi e l'ordine di evacuazione, le 150 mila persone accorse al national mall invitate a trovare un rifugio. L'emergenza è poi rientrata, dando inizio all'ultimo atto delle celebrazioni, quando ormai, a Washington, erano passate le 11 di sera.