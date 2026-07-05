tricolore in america

4 luglio, anche l'Amerigo Vespucci alle celebrazioni di New York

Il veliero simbolo della Marina Militare italiana"ha partecipato alla parata sul fiume Hudson"per i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti

05 Lug 2026 - 11:02
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