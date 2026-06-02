CHI C'era e chi no

2 Giugno, la sfilata minuto per minuto

Mattarella applaude, sorride con riconoscenza: la sua mano è come se stringesse idealmente quella di ognuno dei 5.500 partecipanti alla parata."

02 Giu 2026 - 22:15
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