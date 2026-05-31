PER LA CRISI ENERGETICA

2 Giugno, ferie brevi e all'insegna del low cost

Un pieno di diesel costa"22 euro in più. Raffica di rincari secondo Assoutenti: alberghi e motel +3,5%, villaggi vacanze e campeggi +5,4%...

31 Mag 2026 - 12:53
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