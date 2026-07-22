11esima notte di raid Usa sull'Iran: Teheran minaccia l'escalation

Proseguono per l'11esima notte consecutiva gli attacchi statunitensi contro obiettivi militari in Iran. Washington riferisce di aver colpito depositi di droni e infrastrutture strategiche per ridurre la capacità di Teheran di minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, mentre nella capitale iraniana sono entrati in funzione i sistemi di difesa aerea. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro basi americane in Giordania e Bahrein e avvertono che eventuali attacchi ai siti nucleari provocherebbero un allargamento del conflitto. Intanto gli Houthi annunciano un blocco navale.