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11 settembre, Vance a Ground Zero

Ci sono anche Obama, Bush, Biden e Clinton

11 Set 2026 - 15:08
02:04 
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Il vicepresidente JD Vance è a Ground Zero per le celebrazioni del 25esimo anniversario dell'11 settembre. Ci sono anche tutti gli ex presidenti in vita, da Joe Biden a Barack Obama fino a George W. Bush e Bill Clinton.

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