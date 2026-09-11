11 settembre, Trump al Pentagono: "Non dimenticheremo mai"

"Mai e poi mai dimenticheremo le vittime dell'11 settembre, sono il motivo per cui oggi combattiamo, con determinazione e per vincere". Così Donald Trump al Pentagono per il 25esimo anniversario del più grave attentato contro gli Stati Uniti, che provocò quasi 3.000 morti. Al suo fianco, la first lady Melania e i vertici militari. "Proteggeremo questa nazione e la sua libertà per ogni generazione futura", ha detto il presidente, parlando di un attacco che cambiò il mondo e che mise l'America ferita faccia a faccia con il male. Nella sede della Difesa, attaccata dai terroristi di Al Qaeda 25 anni fa, si è tenuta una cerimonia solenne: i saluti militari e l'inno nazionale, il rintocco della campana e la lettura dei nomi delle 184 persone che qui, ad Arlington in Virginia, persero la vita.