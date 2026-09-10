11 settembre, le voci di alcuni dei familiari delle vittime a 25 anni dall'attentato
Uno dei parenti delle vittime ha raccolto una petizione contro il sindaco di New York, Zohran Mamdani, "la sua presenza è offensiva"di Maria Luisa Rossi Hawkins
Sono trascorsi quasi 25 anni dall'attentato dell'11 settembre 2001 quando quattro voli furono dirottati per poi andare a scontrarsi contro le Torri Gemelle situate nel quartiere Wall Street di New York, cuore pulsante dell'economia americana. L'inviata Mediaset, Maria Luisa Rossi Hawkins, è riuscita a raccogliere le testimonianze di alcuni dei parenti delle vittime del crollo delle Torri Gemelle. Nell'attentato persero la vita quasi 3mila persone, 2.977 per la precisione.