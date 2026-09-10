11 settembre, il negazionismo investe la tragedia: no attentato ma dirottamento

Si può, in nome dell’inclusività, dimenticare dopo appena venticinque anni che l’11 settembre fu un attentato terroristico? Secondo il New York Post, nell’America dell’ideologia woke sta accadendo proprio questo. “La storia dirottata”, titola la testata della grande mela, che accusa le politiche estreme della sinistra americana di annacquare le responsabilità di quella carneficina per non alimentare l'islamofobia. In altri ambiti si chiamerebbe disinformazione. A partire dalla scuola. Un report dell’associazione per gli studi del Medio Oriente e dell’Africa, l’Asmea, rivela che il 66% dei professori americani ritiene che gli studenti universitari non sappiano identificare le ragioni dietro quell’attacco.