IL RINTOCCO DELLA CAMPANA

11 settembre, 25 anni dopo: il minuto di silenzio a Ground Zero

La cerimonia con il vicepresidente JD Vance e i quattro ex presidenti Bush, Obama, Clinton e Biden

11 Set 2026 - 15:48
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11 settembre
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