Gli esordi

"Zelig 30", l'omaggio a Checco Zalone con un suo storico sketch

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno riguardato una delle prime apparizioni del comico.

13 Gen 2026 - 11:46
01:31 

Durante la grande festa che celebra i trent'anni di "Zelig" non manca l'omaggio a Checco Zalone. Nelle stesse ore in cui il comico barese batte ogni record con il suo ultimo successo cinematografico "Buen camino", il programma che lo ha lanciato manda in onda una delle sue celebri performance.