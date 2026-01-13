"Zelig 30", l'omaggio a Checco Zalone con un suo storico sketch

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno riguardato una delle prime apparizioni del comico.
Durante la grande festa che celebra i trent'anni di "Zelig" non manca l'omaggio a Checco Zalone. Nelle stesse ore in cui il comico barese batte ogni record con il suo ultimo successo cinematografico "Buen camino", il programma che lo ha lanciato manda in onda una delle sue celebri performance.
Copyright © 1999-2026 RTI S.p.A. Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati - Per la pubblicità Mediamond S.p.A. - RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) - Uffici Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI)
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.