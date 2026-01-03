Venezuela, ecco chi sono i Delta Force

Nella notte che scuote il Venezuela e riapre uno dei capitoli più controversi della geopolitica globale, spunta un nome che evoca operazioni segrete, blitz fulminei e missioni ad altissimo rischio: Delta Force. Sarebbe stata proprio l'unità speciale d'elite dell'esercito americano a catturare Nicolas Maduro, portandolo fuori dal Paese in un'operazione coperta dal massimo riserbo. Il 1st Special forces operation detachment delta, è il reparto più segreto degli Stati Uniti, il comando che gestisce le missioni più sensibili di Washington, e ha base a Fort Bragg nella Carolina del Nord.