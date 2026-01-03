Logo Tgcom24
Mondo
IL REPARTO PIU' SEGRETO

Venezuela, ecco chi sono i Delta Force

È il reparto più segreto degli Stati Uniti esperti in operazioni segrete, blitz fulminei e missioni ad altissimo rischio"

di Viviana Guglielmi
03 Gen 2026 - 19:25
01:30 

Nella notte che scuote il Venezuela e riapre uno dei capitoli più controversi della geopolitica globale, spunta un nome che evoca operazioni segrete, blitz fulminei e missioni ad altissimo rischio: Delta Force. Sarebbe stata proprio l'unità speciale d'elite dell'esercito americano a catturare Nicolas Maduro, portandolo fuori dal Paese in un'operazione coperta dal massimo riserbo. Il 1st Special forces operation detachment delta, è il reparto più segreto degli Stati Uniti, il comando che gestisce le missioni più sensibili di Washington, e ha base a Fort Bragg nella Carolina del Nord.  

caracas
venezuela
maduro
donald trump