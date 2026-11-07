Usa, Trump nomina Stephen Miller nuovo capo di gabinetto della Casa Bianca

Nessuna inversione di rotta per Donald Trump, dopo la sconfitta alle elezioni di midterm. Alla ricerca del compromesso con i Democratici, che hanno ottenuto il controllo del Congresso, il presidente sembra prediligere una linea ancora più dura per i prossimi due anni. Ad indicare questa direzione è la scelta di Stephen Miller come nuovo capo di gabinetto, al posto di Susie Wiles. Secondo fonti della Casa Bianca, riportate dal sito americano Axios, il tycoon non avrebbe licenziato Wiles, ma avrebbe additato lei come colpevole della sua sconfitta alle elezioni di Midterm.

