"Una nuova speranza", Legge3.it festeggia il decimo compleanno a Vicenza

Con la grande convention nazionale andata in scena sabato 6 giugno a Vicenza Legge3.it ha festeggiato il suo decimo compleanno. Fondata da Gianmario Bertollo e da Maria Sole Pavan, è la più grande società italiana specializzata nell'aiutare le persone a liberarsi dai debiti applicando le procedure previste dalla legge 3 del 2012. Tale norma, infatti, "dà la possibilità ai piccoli imprenditori, ai privati, ai pensionati e ai dipendenti che si trovano in stato di sovraindebitamento di tirare una riga", ricorda Bertollo: "Mettono a disposizione quello che possono e dopo tre anni si vedono cancellati i debiti che non potranno mai ripagare". Dunque, una legge importante, "che funziona in tutto il mondo e che prima o poi dovrà diventare di dominio pubblico anche in Italia", spiega il fondatore. Ed è proprio questa la missione che Legge3.it ha portato avanti in questi dieci anni e che continuerà a portare avanti in futuro.