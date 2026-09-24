Trump e Xi Jinping si lanciano in proclami di amicizia

"Il presidente Trump ed io siamo d'accordo nel creare un rapporto tra Cina e Stati Uniti basato sulla stabilità strategica" - dichiara Xi Jinping, arrivato alla Casa Bianca nella sua seconda visita formale negli Stati Uniti. Parole che descrivono le relazioni tra Washington e Pechino e in cui si legge l'approccio che il presidente cinese intende mantenere con Donald Trump. Xi vuole tracciare i limiti con i quali gli Stati Uniti possono sfidare la Cina nei dossier più caldi: lo scenario geopolitico, Taiwan - l'isola che il Dragone vuole annettere ad ogni costo - l'intelligenza artificiale, che - sostiene - deve rimanere sotto il controllo umano.