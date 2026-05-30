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"Together #Europa2026", guarda la quarta puntata

Ospiti dell'appuntamento, andato in onda sabato 30 maggio, Irene Tinagli, europarlamentare Pd, e Domenico Siniscalco, ex ministro dell'Economia

30 Mag 2026 - 11:00
27:08 
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