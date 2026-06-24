CANTANO TUTTI I 50MILA

Tiziano Ferro e il duetto a sorpresa con Sal Da Vinci al Maradona di Napoli

I due cantanti intonano""Per sempre sì" e "Il regalo più grande" durante la tappa napoletana del tour Stadi26

24 Giu 2026 - 11:20
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