IL PIANO CASA ACCENDE MONTECITORIO

"Sui nostri citofoni non abbiamo più Giuseppe o Maria, ma Mohamed e Abdul": bagarre alla Camera

Scontro tra i deputati di Futuro Nazionale di Vannacci e il Pd. La dem Ouidad Bakkali se ne va dall'Aula

di Francesca Romanelli
23 Giu 2026 - 21:40
01:42 
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Il Piano Casa accende gli animi della Camera. Duro scambio in Aula fra opposizioni e "vannacciani", con Rossano Sasso che dice: "Nelle nostre case popolari, sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. Abbiamo Omar, abbiamo Mohamed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra, a noi di Futuro nazionale non va giù". La dem Ouidad Bakkali non ci sta, protesta, esce dall'aula e riceve la solidarietà della leader dem Elly Schlein.

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