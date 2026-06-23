"Sui nostri citofoni non abbiamo più Giuseppe o Maria, ma Mohamed e Abdul": bagarre alla Camera

Il Piano Casa accende gli animi della Camera. Duro scambio in Aula fra opposizioni e "vannacciani", con Rossano Sasso che dice: "Nelle nostre case popolari, sui citofoni, non abbiamo più Giuseppe, non abbiamo più Maria, non abbiamo più Francesco. Abbiamo Omar, abbiamo Mohamed, abbiamo Abdul. E questo, cari colleghi della sinistra, a noi di Futuro nazionale non va giù". La dem Ouidad Bakkali non ci sta, protesta, esce dall'aula e riceve la solidarietà della leader dem Elly Schlein.