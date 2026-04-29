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"Studio Aperto Mag - NEXT", guarda la puntata sull'accordo Ue-Mercosur

L'ottavo appuntamento è andato in onda martedì 28 aprile

29 Apr 2026 - 16:41
09:51 
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Guarda l'ottava puntata di "Studio Aperto Mag - NEXT - Generazione Europa". Al centro del nuovo episodio l'accordo Ue-Mercosur.